Alsancak, KEİ Ofisi’nin desteği ile gelişiyor
24/09/2021
Doğa, tarih ve turizmin iç içe olduğu Alsancak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği sağladığı projelerle gelişimini sürdürüyor.
Yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlayan KEİ Ofisi, bu kapsamda, belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine katkı veriyor.
KEİ Ofisi, Alsancak bölgesinin gelişimine katkı olarak, alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, kültür ve sosyal projeler, spor kompleksi ve park alanları, Milli Park düzenlemesi, Özgürlük Anıtı onarım ve çevre düzenlemesi, halk plajı ve sahil düzenlemesi ile birçok projeye finans desteği sağladı. Katkı verilen projeler arasında yer alan ve bölgede tek olan çok amaçlı salon, sosyal yaşama değer katıyor
KEİ Ofisi, Alsancak bölgesinin gelişime katkı yapan, bölgede yaşayan kardeşlerimizin yaşam kalitesini artıran Alsancak Belediyesi’nin çeşitli projelerine, 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 33.874,503 TL kaynak aktarımı yaptı.
KEİ Ofisi’nin 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler:
Alsancak Belediyesi Denizkızı Otel Bölge Yollarının Asfaltlanması ve Drenaj Kaldırım Yapılması Projesi
Denizkızı Otel Bölge Yollarının Asfaltlanması ve Drenaj Kaldırım Yapılması Projesi (II.Etap)
Kısmi Kazım Özalp ve Kısmi Kani Akansu Caddesi Asfalt Projesi
Denizkızı Otel Bölge Yollarının Asfalt Yama ve Kaplama Projesi
Sakarya Sokak, Kocatepe, Şht. Mukaddes Bektaş Altyapı ve Kaldırım Projesi
Alsancak Rekreasyon Alanı Projesi
Yeşiltepe Kilise Sonrası Virajın Düzeltilmesi ve İstinad Duvarı Yapımı Projesi
Çöp Semi-Treyler (Dorse) Alımı Projesi
Asfalt ve Altyapı İşleri Yapım Projesi
Spor Kompleksi ve Park Projesi
Dorse Çekici Araç Alımı
Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi
Alsancak Rekreasyon Alanı Projesi II. Etap
Asfalt Yapım Projesi
Alsancak Kasaba Merkezi Düzenleme Projesi
Alsancak Çok Amaçlı Salon Projesi
Alsancak Milli Park Düzenleme Projesi
Gençlik Sokak Dere Kenarı ve Peyzaj Düzenleme Projesi
Kazıcı - Yükleyici Araç Alımı
Alsancak Altyapı, Kaldırım, Asfalt Yama ve Asfalt Projesi
Türkiye Cumhuriyeti’nden Gelen Su Acil Tamir Giderleri Projesi
Alsancak - Lapta Ortak 3 adet Çöp Kamyonu, 1 Adet Çekirge Kamyon, 1 DigerLoader ve 1 Kamyon Alımı Projesi
Milli Park Düzenleme II. Etap
Halk Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi
Asfalt Yapım Projesi
Alsancak Belediyesi Özgürlük Anıtı Onarım ve Çevre Düzenleme Projesi