Alsancak-Lapta Yolu için 12 milyon TL ayrıldı

Trafik sıkışıklığı yanında ölümlü trafik kazalarıyla gündeme gelen bir kısmı çift şerite çıkarılan Lapta- Alsancak yolu ile ilgili Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fırat Ataser, yolun bitirilmesi için 12 milyon TL’nin ayrıldığını açıkladı.

Ataser açıklamasında “Kasım ayının en güzel haberi. Dün itibari ile yarım kalan Alsancak - Lapta yolunun bitirilmesi ile [ on iki milyon TL ] kaynak bloke edilmiştir. Başta Başbakanımız Faiz Suçuoğlu, Maliye bakanımız Dursun Oğuz, Ulaştırma Bakanımız Resmiye Canaltay olmak üzere, Tüm bakanlarımıza ve Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ” ifadelerini kullandı.

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23/11/2021 15:28