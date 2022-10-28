Alsancak marka kent olma yolunda

Alsancak Belediyesi ile Blueway Group iştiraki olan Kıbrıs Developments arasında imzalanan protokol ile Gençlik Sokak Doku Koruma, Peyzaj ve Cephe projeleri hazırlanacak. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Blueway Group Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim’in imza koyduğu protokol kapsamında Alsancak Gençlik Sokak Doku Koruma, Peyzaj ve Cephe projeleri Kıbrıs Developments tarafından hibe olarak hazırlanıp teslim edilecek.

Daha önce Alsancak Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bir protokol imzalanmış ve söz konusu protokol kapsamında DAÜ KENT-AG’nin yaptığı çalışma çerçevesinde Alsancak Menekşe Bölge Doku Koruma Tasarım Rehberi oluşturulmuştu. Böylelikle eski köy yerleşiminin (Menekşe Bölge) dokusu ve kültürel mirası korunarak gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedeflenmişti.

İkinci aşama olarak Kıbrıs Developments’in hibe olarak Alsancak Belediyesi’ne sunacağı çalışma, DAÜ KENT-AG tarafınan hazırlanan Doku Koruma Tasarım Rehberi göz önüne alınarak “Gençlik Sokak Doku Koruma, Peyzaj ve Cephe Projesinin” uygulama projesi olarak hazırlanacak. Böylelikle Doku Koruma bölgesinde bulunan Gençlik Sokak’ın uygulama projesi inşa durumuna hazır hale gelmiş olacak.

Blueway Group iştiraki olan Kıbrıs Developments, Alsancak’a katma değer yaratmaya devam ediyor.

Blueway Group iştiraki Kıbrıs Developments ile Alsancak Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilk olarak Kıbrıs Developments ekipleri tarafından, arazi çalışması, tüm cephelerin fotoğraflanması, referans ölçülerinin alınması, kullanım alışkanlıklarının ve potansiyellerin yerinde tespit edilmesi çalışmaları yapılacak. Akabinde yapılan arazi çalışması doğrultusunda hali hazır durumun dijital çizimleri gerçekleştirilecek. Sokak boyunca üç boyutlu görsellerin hazırlanması ile peyzaj projesi ve cephe projelerinin hazırlanmasını kapsayacak çalışmalar 3 Ocak 2023 tarihinde kadar Alsancak Belediyesi’ne teslim edilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Blueway Group Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, genelde ülkemizin, özelde Alsancak bölgesinin marka değerinin artırılmasına büyük önem veren bir şirketler grubu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Kıbrıs Developments olarak 37 yıllık köklü geçmişimiz ile Alsancak bölgesine gerek bireysel projeler, gerekse marka toplu konut projeleri ile değer kattığımızı gururla ifade etmek istiyorum. Sadece konutlar inşa etmeyip yaşam tarzı da yaratıyoruz. Bir konut projesinin çevresi ile güzel bir sentez oluşturması önemlidir. Tarihi ve kültürel dokuyu korumak, güzelleştirmek ve geleceğe taşımak hepimizin geleceğe borcudur. Sürdürülebilirliği temel alan bir şirket olarak “yarına ne bırakıyoruz?” sorusunu kendimize her gün soruyoruz. Yarınlara bırakacağımız değerlerimiz bizlerin en büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu vesile ile Alsancak Belediyesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında bir projede daha Alsancak beldemize değer katmanın mutluluğu içerisindeyim. Lambousa Krallığı’ndan başlayarak, Old Milos pınarına kadar olan güzergahtan, yani tarih öncesi dönemden itibaren insanlığa ev sahipliği yapmış olan bir caddeden bahsediyoruz. Bu derece büyük öneme sahip olan bu caddede en çok tarihi konut yoğunluğuna sahip olan ve 106 parselden oluşan Gençlik Sokak özelinde yürüteceğimiz çalışmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kıbrıs Developments ekipleri ile son derece değerli bir çalışma ortaya koyacağız. Şimdiden tüm ekibimize teşekkür ederim”.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Blueway Group iştiraki olan Kıbrıs Developments’in bir kez daha bölgeye destek taleplerine olumlu cevap vermesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Alsancak’ı marka kent yapma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2019 yılında DAÜ KENT-AG’nin katkıları ile Alsancak Menekşe Bölge Doku Koruma Tasarım Rehberi oluşturuldu. Bu rehberi de göz önünde bulundurarak ikinci bir adım atıyoruz. Kıbrıs Developments’in uzman ekipleri ile Gençlik Sokak özelinde Doku Koruma, Peyzaj ve Cephe projeleri kapsamında oluşturacağı dijital veriler ile uygulama aşamasına hazır hale geleceğiz. Alsancak’a önemli bir değer katacak olan bu işbirliğinin hayırlı olmasını diler, bizleri hiç bir zaman geri çevirmeyen Çağatay Özbirim ve tüm grup şirketlerine teşekkür ederim” dedi.

Kıbrıs Developments, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bugüne kadar Alsancak bölgesine yaptığı önemli katkılara bir yenisini ekliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Koruma ve Restorasyon Programı’nda yüksek lisansını da yürüten Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim ise yapılacak olan çalışmanın önemine değinerek şunları söyledi: “Alsancak’ın en tarihi sokağı olan ve tarih öncesi dönemden başlayarak yerleşimlerin ilk yapıldığı ana aksta olan bu tarihi sokakta tek tek tüm binaların ölçümlerini yaparak dijitale aktaracak ve bunların koruma ve restorasyonu ile iyileştirme çalışmaları ile ilgili ortaya çıkacak olan dijital veriyi Alsancak Belediyesi’ne vereceğiz. Belediyeye ve bölgeye kazandıracağımız dijital bilgiyi ve bölge halkına kazandırılacak farkındalık açısından da yapacağımız çalışmayı çok önemli ve değerli buluyorum”.

Harper Özbirim, Kıbrıs Developments olarak 3 Ocak 2023 tarihine kadar Alsancak Belediyesi’ne kazandıracakları dijital verileri bir sunum ile kamuoyu ile de paylaşacaklarını belirtti.

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28/10/2022 17:36