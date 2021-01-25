Alsancak ve Lapta bölgesinde yeni uygulamalar devrede

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları bölge için bazı ek uygulamaların devreye konulmasını kararlaştırdı.

Buna göre, Alsancak ve Lapta bölgesinde bugünden itibaren 65 yaş üstü kişilerin aşılanması yoğunlaştırılacak. Bölgede yapılan test sayıları artırılacak, düzenli ve rastgele PCR testleri yapılacak.

Şuan kapalı olan esnafın yeniden açılabilmesi için hafta içinde denetimler arttırılacak ve denetim sonuçlarına göre bölge esnafının yeniden açılması yönünde çalışmalar yapılacak.

Sağlık Bakanı Pilli, bölgenin son derece hareketli bir bölge olduğuna dikkat çekti ve son dönemde bu bölgede vakalarda artış olmasının bu hareketliliğe bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Pilli, bölgenin yeniden sıfır vakaya düşmesi için hükümet ile yerel yönetimlerin uyumlu bir şekilde çalıştığına da dikkat çekti.

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25/01/2021 08:47