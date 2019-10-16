Alsancak ve Vadili'de Soygun
Alsancak ve Vadili'de iki evden hırsızlık yapıldı. 4 kişi tutuklandı
16/10/2019
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Alsancak ve Vadili'de iki evden hırsızlık yapıldı. 4 kişi tutuklandı
Vadili’de Topel MENTEŞ’e ait evden 2760 TL nakit para çalındı. Olayla ilgili zanlı olarak görülen C.K.(E-25) tutuklandı.
Alsancak'ta ise Aydoğan ERAY’a eve giren hırsızlar muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet bayan kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve 1 adet cep telefonunu çaldı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.(E-25) tutuklandı.
Her iki olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor