Alsancak Yakın Doğu'yu 46-26 Yenerek Liderliğe Oturdu

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23/02/2025

Alsancak Yakın Doğu'yu 46-26 Yenerek Liderliğe Oturdu

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ttec U 15 Kızlar Ligi A Grubu maçında Alsancak üstün bir oyundan sonra Yakın Doğu Üniversitesi’ni 46-26 mağlup etti.

Alsancak bu galibiyetle 5.maçında 4 galibiyetle grubunda 9 puanla lider durumda. Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncü yenilgiyi alarak 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Maçta Alsancak oyuncusu Armita 19 sayı, 13 ribaund ile hem double double yaptı hem de 6 top çalma ile  dikkat çekti.

 

 

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TAGS: Atatürk Spor Salonu, Mağlup, kktc, Yakın Doğu Üniversitesi
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