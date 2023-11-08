Alsancak yasta!

Sultan Nurel hayatını kaybetti.

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08/11/2023

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Alsancak yasta!

Alsancak'ın sevilen isimlerinden Sultan Nurel hayatını kaybetti.

Sutan Nurel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

Sultan Nurel'in cenazesi yarın (09/11/2023 - Perşembe ) öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı'nda defnedilecek.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, Başkanları Redif Nurel’in babası olan Sultan Nurel'in vefatını şöyle duyurdu:

"Kulüp Başkanımız Redif Nurel'in Babası Sultan Nurel vefat etmiştir. Merhumun Cenazesi yarın (09/11/2023 - Perşembe ) öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

HABER KIBRIS ailesi olarak baş sağlığı dileriz.

 

 

 

08/11/2023 13:07
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TAGS: Sultan Nurel, hayatını, kaybetti, alsancak, vefat,
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