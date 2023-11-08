Alsancak yasta!
Sultan Nurel hayatını kaybetti.
08/11/2023
Alsancak'ın sevilen isimlerinden Sultan Nurel hayatını kaybetti.
Sutan Nurel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Sultan Nurel'in cenazesi yarın (09/11/2023 - Perşembe ) öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı'nda defnedilecek.
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, Başkanları Redif Nurel’in babası olan Sultan Nurel'in vefatını şöyle duyurdu:
"Kulüp Başkanımız Redif Nurel'in Babası Sultan Nurel vefat etmiştir. Merhumun Cenazesi yarın (09/11/2023 - Perşembe ) öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
HABER KIBRIS ailesi olarak baş sağlığı dileriz.