Alsancak’ta 10 yaşındaki çocuk 4 metre yükseklikten düştü
23/07/2018
Hümeyra Kuloğlu, ikametgahın üst katındaki balkonda oynadığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Dün 16.30 sıralarında, Alsancak’ta 10 yaşındaki Hümeyra Kuloğlu, ikametgahın üst katındaki balkonda oynadığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Kuloğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.