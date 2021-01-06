Alsancak'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Özel haber- Ziya Nasıfoğlu

Alsancak’ta 3 kişinin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Pozitif vakalar ve temaslıları karantinaya alındı. Alsancak'ta belediye tarafından 'maskesiz sokağa çıkılmaması ve kurallara uyulması' yönünde anonslar yapıldı.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde yatan annesini ziyaret eden bir gencin korona virüse yakalandığı ve temaslı 2 arkadaşının da bugün testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

3 pozitif vakanın ardından bölgede bulaş tedirginliği yaşandığı ve 60’tan fazla temaslı olduğu ifade edildi.

Haber Kıbrıs'a konuşan Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, vakaların temaslılarının büyük ailelerden oluştuğunu, bu yüzden temaslı sayısının da fazla olduğunu söyledi. Ataser, belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını PCR testlerinin yapıldığını ve temaslı taramalarının şu sıralarda sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Fırat Ataser sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"TÜM HALKIMIZIN DİKKATİNE;

Son zamanlarda artmakta olan ve bölgemizdede tesbit edilen Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkımızın gerekli önlemleri alması,hijyenik ve temizlik açısından dikkat etmesi,maskesiz sokağa çıkılmaması,toplu bulunan ortamlardan uzak durulması ve önemli işi olmadıktan sonra evinden çıkmaması önemle rica olunu"r.

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06/01/2021 12:07