Alsancak’ta alkollü sürücü kaza yaptı

Alsancak'ta alkollü şekilde trafiğe çıkan 63 yaşındaki adam kaza yaptı. Takla atan araçtan sağ çıkan Michael HAWKİNS'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 02.40 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 276 mg alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Esentepe’de sakin Michael HAWKİNS (E-63) yönetimindeki LZ583 plakalı Nissan March marka araç ile anayol içinde bulunan çembere ait kaldırım taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönerek durabildi.

Kaza sonucunda LZ583 plakalı araç sürücüsü olay mahalline gelen ambulans ile Girne Akçicek Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.

Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor

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04/06/2021 10:08