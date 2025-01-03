Alsancak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu

Alsancak’ta bu sabah alkollü sürücünün karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

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03/01/2025

Alsancak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu

Alsancak’ta bu sabah alkollü sürücünün karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza bu sabah Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde, Olena Tsai’nin (K-39) 381 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 717 plakalı salon araç ile  doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek, karşıdan gelen İlayda Coşkun (K-20) yönetimindeki YV 051 plakalı salon araca çarpması sonucu medyana geldi.

Kazada yaralanan olmazken,  MD 717 plakalı araç sürücüsü Olena Tsai, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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