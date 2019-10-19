Alsancak'ta 'askıda ekmek' projesi hayata geçirildi

Alsancak'ta başlatılan askıda ekmek, sebze ve meyve projesi ile hayırseverlerin, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlarla ekmeklerini paylaşmaları sağlanıyor.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Halkımızın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına, geçtiğimiz haftalar da gerçekleştirmiş olduğum yurtdışı seyahatim de karşılaştığım bu yararlı projeyi, siz değerli halkım ile paylaşarak bugün itibari ile hayata geçirdik.

Alsancak’ta bulunan marketlerle görüşülerek Askıda Ekmek, Sebze ve Meyvenin asıla bilineceği yerler yapılarak, ihtiyaç duyulan kişilerin oradan alabilmeleri için imkan sağlandı. Duyarlı vatandaşlar tarafından gerekli sebze, meyve ve ekmek ihtiyaçlarının karşılanacağı aileler için belirlenen bu yerlere temel ürünler bırakabilirsiniz."

HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL…”

19/10/2019 15:12