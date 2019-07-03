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Alsancak’ta Atık Toplama Kafesleri Yetleştirildi

Alsancak’ta atık toplama kafesleri yerleştirildiği kaydedildi ve vatandaşların kartonlarını belirtilen noktaya atması istendi.

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03/07/2019

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Alsancak’ta Atık Toplama Kafesleri Yetleştirildi

Alsancak’ta atık toplama kafesleri yerleştirildiği kaydedildi ve vatandaşların kartonlarını belirtilen noktaya atması istendi.

Alsancak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, atık toplama noktası olarak belediye binasının yan tarafında bulunan park alanı içerisinde belirlenen tabelalar ile işaretlenen atık toplama kafesleri yerleştirildiği ifade edildi.

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TAGS: Alsancak, haber, kıbrıs
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