Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan para çekti
Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan 4 bin TL para çekilmesi meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.
14/10/2021
Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan 4 bin TL para çekilmesi meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre; Alsancak’ta 12.10.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, bulanan bir ATM cihazı üzerinde Mehmet Barut tarafından unutulan bankmatik kartı, E.K. (E-37) tarafından bulunup alındıktan sonra söz konusu kart ile adı edilenin hesabından 4.000 TL nakit paranın çekilmek suretiyle çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.