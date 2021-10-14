Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan para çekti

Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan 4 bin TL para çekilmesi meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

ads ads ads ads
14/10/2021

ads
ads
ads
Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan para çekti

Alsancak’ta bankamatikte unutulan karttan 4 bin TL para çekilmesi meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Alsancak’ta 12.10.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında,  bulanan bir ATM cihazı üzerinde Mehmet Barut tarafından unutulan bankmatik kartı, E.K. (E-37) tarafından bulunup alındıktan sonra söz konusu kart ile adı edilenin hesabından 4.000 TL nakit paranın çekilmek suretiyle çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

14/10/2021 12:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Alsancak, bankamatik, hırsızlık
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.