Alsancak'ta başıboş bir mirket yakalandı

Alsancak bölgesinde başıboş bir Mirket yakalandı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat sosyal medyadan yaptğı paylaşımda şunları söyledi

“Yaban hayvanlarından bulaşan hastalıkları izliyoruz haberlerde, sonuncusu binlerce insana bulaşmış, yüzlercesini öldürmüş…

Eş zamanlı olarak ülkeye kaçak yaban hayvan(lar)ı sokuyoruz, hiçbir belgesi, hiçbir kaydı/izni olmayan, hiçbir veteriner hekim kontrolünden geçmeyen…

Hayvanseverlik mi bu? tabi ki hayır… Olması gereken doğasından 6000km uzakta tutsaklığa hapsedilen bir yaban hayvanı.

Aslında hapsedilemeyen mi demek lazım acaba? Çünkü hayvan nerde tutuluyorsaydı, kimdeyseydi kaçmış, Girne, Alsancak sokaklarında başıboş geziyordu bugün sabah…

Bu ülkeye rakunu da, fereti(sansargillerden gelincik benzeri bir hayvan) de tanıttık ya bugün bizi bu konuda ikinci arayan arkadaşla muhabbet aynen şu şekilde gelişti…

– Alo 1190 Yaban Hayat Destek Hattı buyrun

– Merhaba, bizim sitede başıboş gezen bir hayvan var, kedi desem kedi değil, köpek desem köpek değil, rakun desem rakun değil, feret desem feret değil, yardımcı olabilirmisiniz acaba?

Bu sabahın hareketliliği ve heyecanı da buydu. Ekiplerimiz derhal olay yerine giderek hem hayvana hem de insanlara fiziksel bir zarar gelmeden hayvanı güvenceye aldı.

Size tanıştırayım: Mirket (Meerkat)!

Doğasında ultra sosyal hayvanlar olan mirketler 40 bireye kadar olan sıkı sıkıya birbirine bağlı koloniler halinde yaşar. Sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için diğer Mirketlerin bereberliğine ihtiyaç duyarlar. Bu hayvanların en basit ihtiyaçlarının bile hiçe sayılarak tek tek satılıp alınması çok ama çok üzücü bir durumdur. Ayrı kalan mirketlerin tekrar sosyal kolonilere entegre olması çok zor olabilir, çoğu zaman ayrıldıktan sonra imkan olsa bile tekrar bir koloniye adapte olmaz ve hayatının sonuna kadar tek başına mutsuz bir hayat yaşamak zorunda kalır…”

08/02/2020 10:18