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Alsancak’ta bıçaklama! Kadın adamı ekmek bıçağıyla yaraladı

Alsancak’ta tartıştığı Savaş Şanverdi’yi ekmek bıçağıyla karnından yaralayan 23 yaşındaki bir kadın tutuklandı.

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28/07/2018

Alsancak’ta bıçaklama! Kadın adamı ekmek bıçağıyla yaraladı

Polis bülteninde zanlının adı ve soyadının ilk harfleri N.M.F.E.B.H. olarak verildi.

Açıklamaya göre, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Alsancak’ta bir evde meydana gelen olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.M.F.E.B.H. Şanverdi’yi bıçakladı.

Şanverdi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi gördü ve müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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