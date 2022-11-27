Alsancak'ta bir ev soyuldu, 2 kişi tutuklandı

Alsancak'ta bir evi soyan hırsızlar yakalandı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 22.11.2022 tarihinde, Alsancak’ta, bir şahsa ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 1 adet 43 inç televizyon, 1 adet internet modemi ve uydu alıcısı, 1 adet hoparlör, 1 adet abajur ve 10,138 Stg para çalındı

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.T.K.(E-39) ve E.E.(E-37) tutuklandı

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27/11/2022 09:51