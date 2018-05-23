Alsancak’ta dengeler değişiyor

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in 24 Haziran’da yapılacak Yerel Yönetim Seçimlerine karşısından önemli bir aday olmadan girmesi beklenirken dün yaşanan bazı gelişmeler Alsancak’ta seçimlerin kıran kırana geçmesine neden olabilir.

Alsancak Spor Kulübü’nü önemli yerlere getiren, Nurel Construction Direktörü Redif Nurel’in Alsancak Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağı açıklandı. Redif Nurel’in Alsancak’ta belediye başkan adaylığını koyması ile Fırat Ataser karşısında önemli bir rakip buldu. Alsancak Belediyesi’nde Fırat Ataser’in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken yaşanan gelişme bir anda dengeleri alt üst etti.