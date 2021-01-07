Alsancak'ta dezenfekte çalışması yapılıyor

Alsancak'ta 6 koronavirüs vakası görülmesinin ardından çok sayıda temaslı olmasından dolayı Alsancak Belediyesi tedbirlerini artırdı.

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07/01/2021

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Alsancak'ta dezenfekte çalışması yapılıyor

Alsancak'ta 6 koronavirüs vakası görülmesinin ardından çok sayıda temaslı olmasından dolayı Alsancak Belediyesi tedbirlerini artırdı.

Belediyeye bağlı ekipler, köyde vatandaşın gittiği kamu ve özele ait yerleri ilaçlamaya başladı. Alsancak Belediyesinden başlanarak, otobüs durakları, marketler, restoranlar, kahvehaneler ve posta dairesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

07/01/2021 13:47
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