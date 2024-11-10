Alsancak’ta dolmuşta tehlikeli yolculuk: Yolcu düşerek yaralandı

Karaoğlanoğlu Caddesi’nde kapısı açık seyreden minibüs dolmuş aniden durmaya çalışınca, ayakta bulunan yolcu Memduh Dereli dengesini kaybederek yola düştü. Hastanede tedavi edilen Dereli taburcu edilirken, sürücü A.S. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgilere göre, 09 Kasım 2024 akşam saatlerinde Alsancak’taki Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana gelen olayda, minibüs dolmuş sürücüsünün dikkatsiz hareketi, ayakta seyahat eden bir yolcunun yola düşüp yaralanmasına neden oldu.

Saat 20.20 sularında doğu yönünde ilerleyen A.S. (41), yönetimindeki minibüs dolmuşun kapısı açık şekilde seyir halindeyken, aceleyle yol kenarına yanaşıp aniden durmaya çalıştı. Bu sırada araç içinde kapı önünde ayakta duran yolcu Memduh Dereli (53), dengesini kaybederek yola düştü. Yaralanan Dereli, olay yerine çağrılan ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Dereli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücü A.S., olayın ardından gözaltına alındı. Yetkililer, sürücünün ihmalkar davranışları nedeniyle tehlike yarattığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.