Polis: Yeşil reçeteye tabii 3 kutu ilaç reçetesiz satıldı

Alsancak’ta cuma günü reçete olmadan yeşil reçeteye tabii ilaç satan eczane işletmecisi M.M.B.G.(K-48) ve müşterisi A.A.’ya (E-38) yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, eczaneye müşteri olarak giden A.A.’ya, yeşil reçeteye tabii olan toplam 3 kutu ilacın satıldığı tespit edildi, ilaçlar emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.