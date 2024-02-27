Polis: Yeşil reçeteye tabii 3 kutu ilaç reçetesiz satıldı

Reçete olmadan yeşil reçeteye tabii ilaç satan eczacı ve müşterisine yasal işlem

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27/02/2024

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Polis: Yeşil reçeteye tabii 3 kutu ilaç reçetesiz satıldı

Alsancak’ta cuma günü reçete olmadan yeşil reçeteye tabii ilaç satan eczane işletmecisi M.M.B.G.(K-48) ve müşterisi A.A.’ya (E-38) yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, eczaneye müşteri olarak giden A.A.’ya, yeşil reçeteye tabii olan toplam 3 kutu ilacın satıldığı tespit edildi, ilaçlar emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

27/02/2024 15:00
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TAGS: haber, kıbrıs
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