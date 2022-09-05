Alsancak'ta elektrik kesintisi!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ta bazı yerlerde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
05/09/2022
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ta bazı yerlerde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Riverside Hotel ve bölgenin batısına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.