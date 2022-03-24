Alsancak'ta feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı

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24/03/2022

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Alsancak'ta feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı

Alsancak'ta saat 01:00 sıralarında meydana gelen feci kazada bir kişi ağır yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Alsancak’ta, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Abdurrezzak YAPICI(E-33) yönetimindeki FC 540 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Olga SOTNICHENKO(K-28)’e çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan  Olga SOTNICHENKO kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

FC 540 plakalı araç sürücüsü Abdurrezzak YAPICI tutuklandı.

24/03/2022 14:00
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TAGS: alsancak, kaza
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