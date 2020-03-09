Alsancak'ta İlkbahar Şöleni Gerçekleştirildi

Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

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09/03/2020
HK

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Alsancak'ta İlkbahar Şöleni Gerçekleştirildi
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Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Maslenitsa” gününün  gelenek ve göreneklerini tanıtmanın hedeflendiği şölende, canlı müzik sahne performansları, uzak doğu sporları gösterisi, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantları yer aldı.

Etkinliğe, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

09/03/2020 14:54
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TAGS: Alsancak Belediyesi, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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