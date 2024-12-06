Alsancak'ta İş Kazası!

Alsancak’ta yapımı devam eden bir araç parkı inşaatında iş kazası meydana geldi.

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06/12/2024

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Alsancak'ta İş Kazası!

Alsancak’ta yapımı devam eden bir araç parkı inşaatında iş kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 16.00 sıralarında, iskele üzerinde kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen 29 yaşındaki Zafer Özdoğan, sağ bacağında kırık teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

Özdoğan, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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