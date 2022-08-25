Alsancak’ta iş kazasında yaralanan mühendis yoğun bakımda

Alsancak’ta bir inşaatta üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralan sorumlu mühendis, Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

ads ads ads ads
25/08/2022

ads
ads
Alsancak’ta iş kazasında yaralanan mühendis yoğun bakımda

Alsancak’ta bir inşaatta üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralan sorumlu mühendis, Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salı günü saat 09.00 sıralarında, Alsancak’taki bir inşaatta sorumlu mühendis olarak bulunan Kadriye Balemen (K-58), inşaatın birinci katında dengesini kaybederek yaklaşık üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Balemen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

25/08/2022 14:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KIBRIS, KKTC, ALSANCAK, İŞ KAZASI
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.