Alsancak'ta kavga!

Alkollü içki tesiri altında tartıştığı arkadaşını ciddi şekilde darp eden kişi tutuklandı

ads ads ads ads
12/01/2024

ads
Alsancak'ta kavga!

Alsancak’ta alkollü içki tesiri altındayken kaldıkları ikametgahta tartıştığı arkadaşını ciddi şekilde darp eden M.S.(E-23) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 22.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S., 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, arkadaşı İ.Ş’nin (E-22) başına defalarca yumruk vurarak başından yaraladı.

 İ.Ş.'nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12/01/2024 13:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: alsancak, kavga, darp
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.