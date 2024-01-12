Alsancak'ta kavga!
Alkollü içki tesiri altında tartıştığı arkadaşını ciddi şekilde darp eden kişi tutuklandı
12/01/2024
Alsancak’ta alkollü içki tesiri altındayken kaldıkları ikametgahta tartıştığı arkadaşını ciddi şekilde darp eden M.S.(E-23) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün gece saat 22.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S., 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, arkadaşı İ.Ş’nin (E-22) başına defalarca yumruk vurarak başından yaraladı.
İ.Ş.'nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.