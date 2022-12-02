Alsancak’ta korkutan kaza

Alsancak’da Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah 01:00 raddelerinde meydana geldi.

JK481 plakalı salon araç ile 98 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet Kuşkonmaz (E-22) direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak beton zemine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ecem Yalçın (K-25) ve Hiranur Yalçın (K-1) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Hiranur Yalçın ve Mehmet Kuşkonmaz taburcu okurken, Ecem Yalçın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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02/12/2022 17:51