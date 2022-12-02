Alsancak’ta korkutan kaza

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02/12/2022

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Alsancak’ta korkutan kaza

Alsancak’da Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah 01:00 raddelerinde meydana geldi.

JK481 plakalı salon araç ile 98 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet Kuşkonmaz (E-22)  direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak beton zemine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ecem Yalçın (K-25) ve  Hiranur Yalçın (K-1) kaldırıldıkları  Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Hiranur Yalçın ve Mehmet Kuşkonmaz  taburcu okurken, Ecem Yalçın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

02/12/2022 17:51
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TAGS: Alsancak’ta korkutan kaza
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