Alsancak’ta korkutan kaza
02/12/2022
Alsancak’da Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah 01:00 raddelerinde meydana geldi.
JK481 plakalı salon araç ile 98 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet Kuşkonmaz (E-22) direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak beton zemine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ecem Yalçın (K-25) ve Hiranur Yalçın (K-1) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Hiranur Yalçın ve Mehmet Kuşkonmaz taburcu okurken, Ecem Yalçın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.
Soruşturma sürüyor.