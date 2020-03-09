Alsancak'ta otobüs devrildi

Girne-Alsancak yolunda bugün saat 06.00 sıralarında bir otobüs devrildi. Polis, kazanın dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ve kazada otobüs şoförünün hafif yaralandığını söyledi.

Girne-Alsancak Anayolu’nun 2-3 kilometreleri arasında bugün saat 06.00 sıralarında Alsancak istikametine doğru seyreden48 yaşındaki Nimet Alkın yönetimindeki TPP 499 otobüs ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkıp banket dışında bulunan bariyerlere çarpıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Nimet Alkan kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

09/03/2020 11:58