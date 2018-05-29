Alsancak’ta seçim kıran kırana

Fırat Ataser’in başarılı bir dört yıl geçirdiği Alsancak’ta, uzun süre, “Ataser’e rakip çıkmayacak” denirken, Redif Nurel’in adaylığını açıklaması ile tüm dengeler değişti.

Bir anda, yarışta iddialı bir isim olarak öne çıkan Nurel’in, Ataser’in sandalyesine ortak olduğu ifade ediliyor.

UBP, CTP, HP, TDP ve DP’nin aynı anda desteğini alan tek başkan adayı olarak öne çıkan Ataser, özellikle Alsancak’ı yeniden dizayn eden başkan olarak biliniyor.

Nurel ise, Ataser’in en yakın arkadaşlarından biri. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’ndeki başarısı ile dikkat çeken Nurel, seçim kampanyasına da hızlı başladı.

Yerel seçim kampanyalarındaki başarısı ile dikkat çeken Cem Kar ile anlaşan Nurel, seçim boyunca da ciddi bir kaynak harcamaya hazır görünüyor.

Ataser ve Nural’in Alsancak’taki iktidar savaşı, seçim boyunca devam edecek gibi görünüyor. Seçimin sonucu da daha şimdiden merak konusu…