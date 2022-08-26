Alsancak’ta sitenin pis suyu dereye akıyor

Alsancak’ta bulunan Kavanlar sitesindeki atık su, sitenin yan tarafında bulunan dereye akıyor.

Uzun süredir çevre halkı ve site sakinleri tarafından bir çok kuruma konunun bildirilmesine rağmen hiçbir şekilde önlem alınmaması vatandaşları canından bezdirdi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan Kavanlar sitesi sakinleri ve bölge halkı, evlerinin yanından dereye akan sitenin atık sularının bölgede koku ve sinek yaptığını kaydetti.

Özellikle geceleri bölgede sinek ve kokudan durulamadığını ifade eden bölge halkı, ne site sahiplerinin ne de belediyenin konuya çözüm bulmaya yanaşmadığını söyledi.

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26/08/2022 12:55