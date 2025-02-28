Alsancak’ta taksi şoförü hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

Alsancak’ta bir taksi durağında çalışan 30 yaşındaki İ.T., müşterilerden aldığı parayı işyerine teslim etmeyerek çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında kullandığı iki taksiyle müşterilerden aldığı 150 bin 387 TL’yi tasarrufuna geçiren İ.T., hakkında yürütülen ileri soruşturma kapsamında dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.