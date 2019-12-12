Alsancak’ta Uyuşturucu

Alsancak’ta dün saat 16.30 sıralarında E.M.J.T’nin (E-29) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, ayrıca 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 sarma sigara, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir tabak ve 2 naylon parçası bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

UYUŞTURUCU OLAYINDA BİR TUTUKLU DAHA

Öte yandan Lefkoşa’da 7 Aralık tarihinde A.Y.S.M.A’nın (E-25) tasarrufuna bulunan uyuşturucu maddeler (30 gram sentetik cannabinoid, 10 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri) ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.M.’nin (E-24) de tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün sabah 07.00 sıralarında H.Ö (E-43) tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 20 bin ABD doları ve 26 bin 500 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

12/12/2019 20:19