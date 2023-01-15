Alsancak'ta uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

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15/01/2023

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Alsancak'ta uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Alsancak’ta yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı

Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, K.S.(E-34)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 348,500 TL, 19,435 Euro, 1935 Stg ve 1090 dolar nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı

15/01/2023 11:13
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TAGS: alsancak, uyuşturucu, operasyon
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