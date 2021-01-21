Alsancak'ta vaka sayısı artıyor

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, Alsancak ve Lapta Bölgesinde artan Koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fırat Ataser, bölgedeki vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, dün akşam 35 vaka olduğunu, ilerleyen saatlerde 40’a yükseldiğini ve bugün 2 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Temennilerinin temaslıların PCR testlerinin negatif çıkması olduğunu anlatan Ataser, bölgenin 15 gün boyunca kısmi kapanması gerektiğini ve bu konuda girişim yaptıklarını ifade etti.

Ataser, ayrıca bölgesel kapanma talebi ile ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin kendileri gibi düşündüğü izlenimi aldıklarına işaret ederek, “Sayın Bakan'ın bizleri ziyareti sırasında anladığımız belli ki bizim gibi düşünüyor. Ama ekonomi düşünen bazı siyasiler de var anlaşılan. Ama bilsinler ki önce sağlık olmalı da ekonomi olsun" dedi.

Ataser, bölge halkının oldukça tedirgin olduğunu da kaydetti.

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21/01/2021 11:48