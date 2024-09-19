Alsancak'ta Veteriner Kliniğinde Darp

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19/09/2024

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Alsancak'ta Veteriner Kliniğinde Darp

 

Alsancak’ta bir veteriner kliniğinde, tedavi altındaki köpeğinin vefat etmesi nedeniyle klinik çalışanı darp edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Alsancak’ta bir veteriner kliniğinde, tedavi altındaki köpeğinin vefat ettiği gerekçesiyle M.Ö.(K-42), işletme çalışanı A.U.’yu (E-27) ittirip darp etti. Aynı sebepten M.A.B.(E-40) ise kafası ile A.U.’nun başına vurarak darp edip bağırıp çağırdı. M.Ö. ve M.A.B. tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gönyeli’de dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli olarak görülen F.T.S.’nin (E-40) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı ve bahse konu kişi tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 12.30 sıralarında ise, Girne’de polis ekipleri tarafından T.T.’nin (K-19) evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı. T.T. de tutuklandı.

-Hırsızlık

Girne’de park halindeki iki ayrı şahsa ait, iki ayrı araçta muhafaza edilen toplam 17 bin TL nakit para, cep telefonu kulaklığı, parfüm ve vücut spreyi 14 ve 16 Eylül tarihlerinde çalındı. Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-34) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerine ait olup ön kısmında muhafaza edilen 1 adet mutfak tipi boş tüp gazın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.

-İzinsiz harnup ağacı kesen bir kişi tutuklandı

Alsancak’ta bir süpermarkete ait araç park yerindeki bir harnup ağacının, 12 Eylül tarihinde, yetkili makamdan izinsiz olarak kesildiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, market işletmecisi F.İ.(K-38) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

19/09/2024 13:58
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TAGS: haber, kıbrıs
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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