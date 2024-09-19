Alsancak'ta Veteriner Kliniğinde Darp

Alsancak’ta bir veteriner kliniğinde, tedavi altındaki köpeğinin vefat etmesi nedeniyle klinik çalışanı darp edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Alsancak’ta bir veteriner kliniğinde, tedavi altındaki köpeğinin vefat ettiği gerekçesiyle M.Ö.(K-42), işletme çalışanı A.U.’yu (E-27) ittirip darp etti. Aynı sebepten M.A.B.(E-40) ise kafası ile A.U.’nun başına vurarak darp edip bağırıp çağırdı. M.Ö. ve M.A.B. tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gönyeli’de dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli olarak görülen F.T.S.’nin (E-40) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı ve bahse konu kişi tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 12.30 sıralarında ise, Girne’de polis ekipleri tarafından T.T.’nin (K-19) evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı. T.T. de tutuklandı.

-Hırsızlık

Girne’de park halindeki iki ayrı şahsa ait, iki ayrı araçta muhafaza edilen toplam 17 bin TL nakit para, cep telefonu kulaklığı, parfüm ve vücut spreyi 14 ve 16 Eylül tarihlerinde çalındı. Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-34) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerine ait olup ön kısmında muhafaza edilen 1 adet mutfak tipi boş tüp gazın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.

-İzinsiz harnup ağacı kesen bir kişi tutuklandı

Alsancak’ta bir süpermarkete ait araç park yerindeki bir harnup ağacının, 12 Eylül tarihinde, yetkili makamdan izinsiz olarak kesildiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, market işletmecisi F.İ.(K-38) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.