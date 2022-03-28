Alsancak'taki bar yangını meselesinde 1 kişi tutuklandı

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ın kundaklanması olayını soruşturan polis memuru mahkemedeki ifadedesinde zanlı Micheal Partrick Murphy’nin, kundaklama, şiddet tehditi, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Karşıyaka’da sakin zanlının dün akşam 21.45 sıralarında, Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol alarak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan tahkikat memuru, zanlının restauranttan dışarıya çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit etti.

Aynı mekanın, bu sabaha karşı 00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilmerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede ehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Tahkikat sorumlusu, konu şahsın adına kayıtlı bulunan HM 409 plakalı salon araç olay yerine yakın mesafede terk edilmiş olarak bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Tahkikat sorumlusu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme soruşturmanın yeni başladığına konunun ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren ciddi bir suç olduğuna dikkati çekerek, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

kaynak: BRT

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28/03/2022 16:25