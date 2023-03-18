Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, milli kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı.

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18/03/2023

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Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçe'de

Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Altay Bayındır'ın kulübe aidiyetinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçe'mize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-2027 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındır'ımızın, Fenerbahçe'mizin 1 numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçe'mizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."

18/03/2023 16:11
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TAGS: Altay Bayındır
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