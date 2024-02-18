Altay Sayıl hayatını kaybetti

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18/02/2024

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Altay Sayıl hayatını kaybetti

Emekli polis müfettişi, araştırmacı yazar ve fotoğrafçı Altay Sayıl yaşamını yitirdi.

Ülkemizin sevilen isimlerinden Altay Sayıl hayatını kaybetti.

Emekli polis müfettişi, araştırmacı yazar ve fotoğrafçı olan Altay Sayıl'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Polisten emekli olduktan sonra Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde çalışan, birçok araştırması bulunan ve Fotoğrafçılık Derneği (FODER) kurucularından olan Sayıl, uzun bir süreden beridir yakalandığı Alzheimer hastalığı nedeniyle evinde yaşamını sürdürmekteydi...

 

18/02/2024 11:13
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TAGS: Altay Sayıl hayatını kaybetti
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