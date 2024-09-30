Altı hurma ağacı ve kuru otlar yandı

Girne’de, Hazreti Ömer Caddesi mevkiinde, dün sabah, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında 300 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar ile altı adet hurma ağacı yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Gemikonağı’nda kavga… Üç tutuklu

Gemikonağı’nda bir yurtta dün gece meydana gelen “yaralama, darp ve mülke tecavüz” meselesiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, B.T.(E-19) ve İ.E.Ç.(E-21), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Y.B’nin(E-21) kaldığı yurt odasına girip mülküne tecavüz etti, ardından Y.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp etti. Y.B.(E-21) ise, evinden aldığı bıçak ile İ.E.Ç’yi sağ kolundan yaraladı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhinde soruşturma devam ediyor.