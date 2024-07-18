Altı ilçede altı yeni aday

Haber Kıbrıs-Özel

Ulusal Birlik Partisi kurultayı öncesinde ilçe başkanlık seçimleri takvimi de belirleniyor.

Lefke ve Güzelyurt’tan başlayacak ilçe başkanlık seçimlerine adaylar da netleşmeye başladı.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in ilçe seçimlerinde taraf olmama eğilimi yanında, seçimsiz olarak süreci geçirme girişimleri de şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Başvuruların yarından itibaren resmi olarak başlayacağı UBP’de tüm ilçelerde başkanlık seçimi yapılması neredeyse kesinleşti. Sadece Lefkoşa’da durum henüz belirsiz.

Mevcut ilçe başkanlarının tamamının aday olması bekleniyor. Sadece Lefkoşa’da milletvekili de olan İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, karşısına aday çıkması nedeniyle tereddüt yaşıyor.

UBP geleneğinde, milletvekillerinin ilçe başkanlık yarışına girmeleri tercih edilen bir durum değil.

Lefkoşa’da partinin önemli isimlerinden Mustafa Akyön adaylık başvurusu için hazır. Akyön’ün, başkan adayı olması beklenen Olgun Amcaoğlu aile yakınlığı da bulunuyor. Buna rağmen Akyön, “her adaya eşit mesafe” mesajları verdi.

Lefke’de mevcut ilçe başkanı Adil Özgey yeniden aday olma hazırlığında. Özgey’e rakip olması beklenen isim, LAÜ çalışanı Menteş Şardağ.

Güzelyurt’ta mevcut ilçe başkanı Mutlu Atasayan da yeniden aday. Geçtiğimiz yıllarda da ilçe başkanlığına aday olan Osman Uzun, yarın adaylık başvurusunu yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İskele’de Metin Güllü, yeniden aday olacağını açıkladı. Güllü’nün karşısına sürpriz bir isim hazırlıklarını tamamladı. Eski belediye başkanı Halil Orun’un oğlu Ahmet Orun, adaylık için hazır. Orun’un adaylığı, İskele ilçesinde geçmişte kalan birçok siyasi hesaplaşmanın da devamı olarak algılanıyor. Spor Dairesi çalışanı olan Orun, aynı zamanda belediye meclis üyesi.

Girne İlçesi’nde mevcut başkan Bülent Kutay yeniden aday. Kutay’ın karşısına çıkması beklenen aday ise İbrahim Erbildim. Erbildim, yerel seçimlerde mevcut başkan Ünal Üstel ile karşı karşıya gelen Fuat Namsoy’un ve ekibi içerisinde yer alıyordu.

Gazimağusa’da mevcut başkan Nahit Öncü, yeni dönemde de bu göreve talip. Öncü’nün karşısına çıkması beklenen aday, daha önce bu görevde bulunan, halen UBP MYK üyeliği görevinde bulunan Hüseyin Duvarcı. Duvarcı, “milletvekillerinden birisi ilçe başkanlığına adaysa” kararını gözden geçireceğini dile getiriyor.