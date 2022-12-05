Altın 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1810 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,61 artışla 1808,49 dolar/ons seviyesinde.

Analistler spot altında yukarı hareketin 1816 dolar/ons seviyesine kadar devam etmesini bekliyorlar. Buranın kırılması halinde 1825-1830 dolar/ons aralığı yeni hedef olacak.

Bugün için destek noktaları 1806-1802 dolar/ons aralığında. Buranın altında inilmesi halinde 1796 dolar/ons görülebilir.

Gram altın şu dakikalarda 1.084 lira seviyesinde işlem görürken, Dolar/TL 18,64 TL seviyesinde dalgalanıyor.

Çeyrek altının fiyatı 1728.84 lira olurken, Cumhuriyet altını ise 7 bin 292.84 TL'den alıcı buluyor.

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05/12/2022 09:10