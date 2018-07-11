Altın alacaklar dikkat! Bu sabah...

Dün güne 191,5 lira seviyelerinden başlayan ve 192,2 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı, hem dolar/TL hem de ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,7'lik azalışla 190,1 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugün ise en yüksek 191,5 ve en düşük 189,4 lirayı görürken, 190,8 lira seviyelerinden işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, b da 1.272 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise 1.252 dolar civarında alıcı buluyor.



Uzmanlar, küresel piyasaların, ticaret savaşları gölgesinde tedirgin bekleyişini sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların pozisyon almakta zorlandığını, temmuz boyunca piyasaların ticaret savaşlarının etkisinde kalmaya devam edebileceğini söyledi.