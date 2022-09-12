"Altın Araba"nın sırrı çözüldü

Hollanda'da her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullanılan "Altın Araba"nın ülkenin eski sömürgesi Surinam'dan getirilen altınlarla yapıldığı açıklandı.

Hollanda Sanat Eserlerini Korunması Enstitüsünün (NICAS) açıklamasında arabadaki altınların kaynağına ilişkin uzun süredir araştırılan sırrın çözüldüğü belirtildi.

Buna göre Amsterdam halkı tarafından 1898’da Kraliçe Wilhelmina’ya hediye edilen "Altın Araba", eski sömürge Surinam'dan getirilen altınlarla yapıldı.



Amsterdam Müzesi tarafından Vrije Amsterdam Üniversitesi, NICAS ve Doğal Biyoçeşitlilik Merkezi'nin ortaklaşa yaptığı çalışmanın sonucuna göre her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullanılan aracın altınlarının Surinam'dan geldiği anlaşıldı.

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12/09/2022 22:24