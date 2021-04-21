Altın bu yılın zirvesinde

Altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve ekonomik toparlanmaya dair endişelerle şubat ayından bu yana neredeyse en yüksek seviyede bulunuyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişle bu yılın zirvesini gördü.

Piyasa görünümü Asya hisseleri ve ABD vadelilerindeki düşüş birlikte daha temkinli bir hal alırken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi de son 5 haftanın en düşük seviyesine yakın bulunuyor. Düşen faizler, faizsiz bir varlık olan altını daha cazip hale getiriyor.

Mart ayında yüzde 1,75 seviyesine kadar tırmanan 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizleri nisan ayında yüzde 1,56 seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN FİYATI

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 2021’in ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, mart ayında küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişi takip ederek, ayı yüzde 10’a yakın yükselişle kapatmıştı.



Nisan ayında da yüzde 1,8 yükseliş kaydeden gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 467 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.128 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI

Yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra nisan ayında yükselişe geçen ons altın, Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Haftaya 1.775 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü 1.765 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra çarşamba günü son iki ayın zirvesine ulaşarak 1.782 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün veri takvimin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

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21/04/2021 12:10