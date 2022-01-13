Altın Caretta Ödülleri veriliyor

Kuzey Kıbrıs İşad Altın Caretta Ödülleri kapsamında ikincisi gerçekleşecek ödül töreninde hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs’tan birbirinden değerli başarılı insanlar ödüllendirilecek. Saygın Medya-İşad işbirliği ile gerçekleşecek ödül töreni 18 Ocak Salı akşamı Less Ambasaadeur Hotel ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Yaklaşık 35 ödülün takdim edileceği gecede birbirinden değerli oyuncu ve sanatçılarda konuklar arasında yer alıyor.

Saygın Medya Yön. Kur. Başkanı Saygın Kurt ve İşad Yön. Kur. Başkanı Enver Mamülcü birlikte yaptıkları ortak basın açıklamasında “İlki 2019’da Saygın Medya Saygın Kurt tarafından yapılan ve Kuzey Kıbrıs’a farklı bir önem ve değer katan altın caretta ödül töreni bundan sonra ki süreçte 5 yıl boyunca Saygın Medya İşad işbirliği ile yapılacaktır. Bu anlamda Altın Caretta ödülleri gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs için önemli bir misyon üstleneceğini belirtmek isteriz. Her yıl daha çok büyüyerek ödülleri hak eden kişilere vermekten büyük onur ve mutluluk duyacağız” diye belirttiler. Altın Caretta Ödüllerinin kurucu başkanı Saygın Kurt ayrıca İşad gibi önemli ve değerli bir dernek ile yürütülen organizasyonun bundan sonraki süreçte daha verimli ve etkili olabilmesi için yapılan işbirliğinin önemli ve anlamlı olduğunu belirtti. Ayrıca ödül gecesinin ikincisi için hazırlıkların devam ettiğini, kusursuz bir organizasyon olması için en küçük detayların bile düşünüldüğünü, iddialı ve zengin bir içeriğin katılımcılarla buluşacağını belirtildi. Yapılan açıklamaya göre renkli gecede yine çok sayıda seçkin konuk yer alacak. Gecenin sunuculuğunu Merve Akıncı ve Cengiz Ayaz üstlenecek. Yaklaşık 250 konuğun katılacağı gecede Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar “Kuzey Kıbrıs Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü” ile ödüllendirilecek. Türkiye’den İrem Derici, Çetin Altay, Ahmet Selçuk İlkan, Ahmet Kural, Uğur Aslan, Genco Ecer, Vahe Kılıçaslan, Macit Sonkan, Gülhan Tekin, Erten Gazi, Yeliz Doğramacılar, Polen Emre, Sibel Taşçıoğlu Köstendil, Tuğba Sarıünal, Kahraman Tazeoğlu gibi tanınmış isimler de ödüllerini almak için gecede hazır bulunacaklar.

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13/01/2022 08:28