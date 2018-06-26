Altın dalgalanmaya devam ediyor! İşte güncel fiyatlar...

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

190,38 liradan alınırken, 190,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 304,92 liradan alınırken 311,88 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 607,94’den alınırken 623,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1246,00 liradan alınıp 1259,00 liradan alıcı buluyor.