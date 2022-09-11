Altın değerinde 4 kural

Mutlu bir ilişki için partnerinizle ortak hareket etmenin yollarını öğrenmeniz gerekir. İlişkiler her zaman aynı çizgide devam etmez. Yaşadığınız sorunlar bazen aranızdaki iletişime zarar verebilir. Ancak mutluluğunuzu korumanız için ortak bir çaba göstererek bu sorunların üstesinden gelmeniz gerekir.

Sağlıklı bir ilişki için iki tarafında birbirini huzurlu ve mutlu hissetmesi gerekir. İlişkinize "biz" olarak devam etmeyi başarabildiğinizde tüm sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Her zaman mutlu bir ilişki yaşamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken adımları bu yazımızda bulabilirsiniz.

FARKLILIKLARI KABUL EDİN

Partnerinizle her zaman aynı şekilde düşünerek hareket etmeniz mümkün olmaz. Her ikinizin de birey olarak birbirinizden farklı olduğunuzu unutmayın.

Partnerinizi olumlu ve olumsuz olan tüm özellikleriyle kabul edin. Böyle olduğunda birbirinizi anlamanız ve ilişkinizi yürütebilmeniz daha kolay olur.

BİRBİRİNİZLE YARIŞMAYIN

İlişkinizin içerisinde partnerinizle birlikte yarış halinde olmak sadece ikinize zarar verir. Sürekli kendi dediklerinizi yaptırmak için partnerinizin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmayın.

Bu yanlış adımlar ilişkinizin huzurunu bozar. Her zaman ortak bir noktada birleşmek için çabalayın. Sorunlarınız için birlikte çaba gösterdiğinizde ve yarışa girmediğinizde aranızdaki hislere zarar vermezsiniz.

CİNSEL MUTLULUĞU ÖNEMSEYİN

Mutlu bir ilişki için aktif bir cinsel yaşam şart. Çiftler birbirlerine temas ettikçe aralarındaki bağ daha güçlü hale gelir. Bu sebeple ilişkinizde cinsel hayatınızı önemsemeniz gerekir.

Özellikle uzun süreli ilişkilerde ya da evliliklerde cinsel yaşam monotonlaşabiliyor. Bu durum partnerlerin mutsuz olmasına sebebiyet verebiliyor.

İlişkinizde mutlu olmak istiyorsanız cinsel yaşamınızı hareketli tutmanız gerekiyor. Partnerinizle aranızdaki tutkuyu kaybetmeden ilişkinizi sürdürdüğünüzde daha mutlu olabilirsiniz.

HER ZAMAN DÜRÜST VE AÇIK OLUN

Çoğu çift ilişkilerinde yaşadıkları problemleri açıkça konuşmaktan ve anlatmaktan çekinir. Doğrudan iletişim kuramadığınız için problemlerin daha büyük sorunlar haline gelir ve anlaşmazlıklar ortaya çıkar.

İlişkide istekler, düşünceler konusunda partnerinize açık olmanız, dolambaçlı yollar yerine doğrudan ve doğru bir şekilde iletişim kurarak kendisine aktarmanız tüm sorunlarla mücadele etmenizi kolaylaştırır. Böylelikle daha sağlıklı ve mutlu biri ilişki sürdürürsünüz.

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11/09/2022 19:48