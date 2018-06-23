Altın düşüşte! İşte bugünkü altın fiyatları..

Merkez Bankası indirimi ile düşen altın fiyatlarında son durum ne? Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 23.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla dalgalanması durdu ve bugün düşüşe geçti. Altın 190-191 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

190,85 liradan alınırken, 197,94 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 306,18 liradan alınırken 313,16 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 610,70’dan alınırken 626,59 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1315,00 liradan alınıp 1327,00 liradan alıcı buluyor.