Altın faytonla tahta çıkacak

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth (95) geçtiğimiz günlerde oğlu Prens Charles (73) zamanı gelince tahta geçtiğinde eşi Düşes Camilla'nın (74) da "kraliçe" unvanını alacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından kraliçenin 70 yıldır taşıdığı tacının devir teslim töreni için yapılan planlar da ortaya çıktı.

İngiliz basınına göre, Charles'ın zamanı gelince kral olması için gerçekleştirilecek taç giyme töreni planda "Altın Küre Operasyonu" olarak adlandırıldı.

Prens kısa ve ucuz bir tören olmasını istiyordu ancak gelenekten kaçamadı. Plan doğrultusunda tarihi altın faytonun da kullanılacağı bildirildi.

1.6 milyon sterlin değerindeki altın fayton, şu sıralarda kraliçenin tahttaki 70. yılının kutlanması için haziran ayında düzenlenecek "platin jübile"ye hazırlanıyor . 8 atlı fayton ilk olarak 1760'da Kral III. George tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

HAZIRLIK YAPILIYOR

Kraliçenin 2002 yılında "altın jübile"sini kutlamak için bindiği zamandan beri kullanılmayan faytonun konfor için değil sadece "stil" için yapıldığı ve Elizabeth'in ifadesiyle "içine binen kişinin kemiklerini titrettiği" biliniyor.

Arabanın daha rahat olması amacıyla Charles ve Camilla için büyük bir revizyona ihtiyaç duyulacağı ifade edildi. Öte yandan, Elizabeth'in hükümet tarafından finanse edilen 1952'deki taç giyme töreninin bugünkü hesaplamayla 46 milyon sterline mal olduğu biliniyor. Ancak kaynaklar, bu kez Charles'ın isteğiyle törenin "çok daha ucuz" olacağını söyledi.

Ayrıca tören, farklı toplulukları ve inançları daha fazla temsil edecek. Modern bir monarşiyi savunan Charles'ın posta kutularında ve polislerin üniformalarında görünen amblemlerde yeni bir tasarım kullanmak istediği de belirtildi. İddiaya göre, Prens Charles, amblemlerde mevcut Edward'ın tacının tasarımının yerine daha basit Tudor tacını seçti.

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14/02/2022 09:29